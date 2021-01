Dpcm 2021 e attività sportiva: il governo risponde definitivamente ai ciclisti

Ecco la risposta definitiva del governo al quesito che tutti i ciclisti e runners si fanno in questi giorni: Zona Rossa (dal 25 al 27 dicembre, 31 dicmbre e dal 1 al 6 gennaio escluso il giorno 4 gennaio) - è possibile uscire dal Comune durante le uscite in bici?







Nei giorni in cui l’Italia intera è in zona rossa è possibile svolgere attività sportiva all’aperto, in forma individuale e mantenendo la distanza di sicurezza. Il governo ha poi specificato che pur essendo l’attività da intendersi all’interno del proprio Comune, è possibile per le attività sportive che prevedono uno spostamento, come appunto bici e corsa espressamente citate, entrare in un altro Comune. Ciclisti e running sono però obbligati a terminare sempre l’attività nel proprio Comune e NON possono fare tappe intermedie o soste sul territorio di altri Comuni; devono concludere l’attività sportiva nello stesso luogo in cui l’hanno iniziata; non possono quindi usare la bici per raggiungere parenti o seconde case





[post_ad]





Zona Arancione (dal 28 al 30 dicembre ed il 4 gennaio) - è possibile uscire dal Comune durante le uscite in bici?





Nei giorni in cui l’Italia si trova in zona arancione le regole per le uscite in bici e in generale per tutta l’attività sportiva sono le stesse dei giorni “rossi”.





Il consiglio da parte della nostra redazione è quello di portarsi comunque sempre dietro uno smartphone pronto a mostrare la pagina riportante queste specifiche istruzioni del governo , nel caso si dovesse essere fermati.

Dopo alcuni mesi di incertezze e ambiguità sul tema dell'attività sportiva all'aperto il governo ha finalmente risposto chiaramente a ciclisti e podisti, specificando cosa sia possibile fare nei giorni di Natale e Capodanno, in cui tutta Italia si trova in zona rossa.